Экс-легионер ЦСКА вспомнил о курьезном ДТП в России

Бывший нападающий московского ЦСКА и сборной Кот-д'Ивуара Сейду Думбия вспомнил о курьезном ДТП во время карьеры в России. Об этом сообщает Sport24.

«Моей машины слегка коснулась другая. За рулем была женщина. Увидев меня, стала звонить мужу, детям: "Быстрее сюда! Здесь Думбия!"», — рассказал бывший футболист.

Африканец добавил, что не попадал в неприятности в России, так как является довольно организованным человеком.

Думбия играл за ЦСКА с 2010 по 2014 год. Вместе с клубом форвард трижды выиграл чемпионат России, дважды взял Кубок страны, а также стал обладателем Суперкубка.

Ранее южноафриканский полузащитник Табо Селе, игравший за воронежский «Факел», рассказал о вещи, которая его удивила в России. Он отметил, что ни разу не встретился с проявлением расизма.