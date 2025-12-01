Семье экс-футболиста "Спартака" Никиты Симоняна передали золотую медаль Героя Труда России.

"Награду и документы дочери Никиты Павловича, Виктории Симонян, передал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов", - сообщает пресс-служба РФС.

В октябре текущего года Никите Павловичу Симоняну было присвоено звание Героя Труда России "за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола".

12 октября текущего года Никите Симоняну исполнилось 99 лет, 23 ноября Никита Павлович скончался в Москве. Почетный президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что за несколько дней до смерти Никита Симонян был госпитализирован с переломом ноги.