Олимпийскую чемпионку похоронили в Подмосковье

Олимпийскую чемпионку по конькобежному спорту Наталью Петрусеву похоронили в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Союзе конькобежцев России.

Петрусева умерла 28 ноября в возрасте 70 лет.

"Наталью Петрусеву похоронили", - сказал собеседник агентства.

Петрусева выиграла золото Олимпиады 1980 года на дистанции 1 000 м, также в ее активе бронза Игр-1980 на дистанции 500 м и две бронзовые награды Олимпийских игр 1984 года на дистанциях 1 000 м и 1 500 м. Петрусева по два раза выигрывала чемпионаты мира и Европы в классическом многоборье, один раз становилась чемпионкой мира в спринтерском многоборье. Она была награждена орденом Дружбы народов и медалью "За трудовое отличие". В 1980 году ей было присвоено звание заслуженного мастера спорта СССР.