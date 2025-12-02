Путин поздравил российских паралимпийцев

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XIX торжественной церемонии награждения премией Паралимпийского комитета России (ПКР) "Возвращение в жизнь".

"Отрадно, что в нынешнем году российские спортсмены вновь продемонстрировали великолепную подготовку, мастерство и командную сплоченность и по праву стали победителями и призерами чемпионатов мира и Европы. От души поздравляю всех лауреатов - спортсменов-паралимпийцев, их тренеров и наставников, общественных деятелей, организаторов с высокой, заслуженной наградой", - говорится в тексте, размещенном в информационном журнале премии.

В своем приветствии Путин подчеркнул, что паралимпийское движение объединяет мужественных и сильных духом людей, "которые смогли преодолеть трудности, добились серьезных успехов в спорте и помогли другим поверить в себя, в свои возможности".

"Уверен, что премия "Возвращение в жизнь" и впредь будет выполнять важную, благородную миссию, вносить значимый вклад в продвижение ценностей паралимпизма в нашей стране. Желаю вам новых свершений и всего самого доброго", - заключил глава государства.

Торжественная церемония награждения премией, инициаторами которой выступают ПКР и правительство Нижегородской области при поддержке Минспорта России, проходит в Дзержинске Нижегородской области 2 декабря. Она приурочена к Международному дню инвалидов, который отмечается 3 декабря.

Премия "Возвращение в жизнь" ежегодно вручается людям с инвалидностью, которые внесли значительный вклад в развитие паралимпийского движения и спорта. Она присуждается за выдающиеся достижения в области спортивной карьеры и общественной деятельности.