Антидопинговое агентство Узбекистана включено в список наблюдения WADA

WADA внесло антидопинговое агентство Узбекистана в список наблюдения
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло антидопинговое агентство Узбекистана в список наблюдения из-за несоответствия критериям организации.
Об этом сообщает пресс-служба WADA.
«Исполнительный комитет одобрил рекомендацию комитета по проверке соответствия (CRC) включить антидопинговое агентство Узбекистана в «список наблюдения», предоставив четыре месяца на устранение выявленных несоответствий. Включение связано с несоответствием нескольким критически важным требованиям по итогам аудита, проведенного WADA в феврале 2025 года», — говорится в сообщении.
