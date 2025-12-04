Чемпионка Европы отказалась от украинского и приняла российское гражданство

Чемпионка Европы по прыжкам в воду София Лыскун отказалась от украинского и приняла российское гражданство. Об этом она сообщила «Известиям».

© Лента.ру

По ее словам, на Украине она сталкивалась с дискриминацией из-за общения с русскоязычными спортсменами и тренерами. При этом первые два ее тренера были родом из Луганска.

«У нас в Киеве в бассейне висело огромными буквами: "Спорт вне политики". Но первые, кто попали под удар, — конечно же мы, спортсмены», — заявила Лыскун. Она добавила, что на протяжении последних лет перестала расти, как спортсменка из-за отсутствия квалифицированных тренеров.

23-летняя Лыскун — чемпионка Европы 2018 года. Кроме того, в ее активе три серебра на континентальных первенствах, а также серебро чемпионата мира-2022. Она принимала участие в двух Олимпиадах.

В ноябре под флаг России перешла другая украинская спортсменка — бегунья Анна Гордиюк. Федерация легкой атлетики Украины лишила ее статуса члена федерации. Кроме того, легкоатлетку назвали предательницей страны.