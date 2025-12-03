Фехтовальщица Егорян усомнилась в заслуженности своих заработков

Российская саблистка, двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян в интервью YouTube-каналу Ксении Собчак высказалась о своих заработках.

© Lenta.ru

Спортсменка усомнилась в их заслуженности.

«Есть очень много разных профессий, которые, на мой взгляд, намного ценнее, чем спортсмен», — заявила Егорян.

Фехтовальщица привела в пример знакомого, который, по ее словам, вытаскивает людей из пожаров.

«А зарплата очень скромная, около 35 тысяч он получает. Что можно на 35 тысяч человеку? Ничего», — заявила Егорян.

Ранее спортсменка раскрыла подарок от российского миллиардера Алишера Усманова. Спортсменка рассказала, что бизнесмен подарил ей квартиру в 2012 году. Она подчеркнула, что ей было лишь 18 лет, и такой подарок имел огромное значение, поскольку она никогда не смогла бы заработать на жилье своим собственным трудом.