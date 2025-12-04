Олимпийский огонь передали организаторам зимних Игр 2026 года

Олимпийский огонь XXV зимних Игр 2026 года в Италии передан организаторам соревнований на церемонии, которая состоялась на афинском историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос". Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Мероприятие прошло в присутствии главы Национального олимпийского комитета (НОК) Греции Исидороса Кувелоса, президента оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года Джованни Малаго, других официальных лиц. Вход на трибуны стадиона, вмещающего до 45 тыс. зрителей, был свободным, однако из-за дождя было отменено запланированное ранее присутствие там учащихся большого числа школ со всей столичной области Аттика.

На стадионе завершилась эстафета олимпийского огня, стартовавшая 26 ноября в Древней Олимпии - родине Олимпийских игр. В ходе церемонии, проходившей в Археологическом музее Древней Олимпии, верховная жрица, роль которой исполняла известная в Греции актриса Мэри Мина, передала огонь первому факелоносцу - бронзовому призеру Олимпийских игр - 2024 по академической гребле Петросу Гайдатзису. Маршрут эстафеты по греческой земле длился 9 дней, она охватила 2 200 км, пересекла 23 префектуры и 7 регионов страны. Последний олимпийский алтарь на стадионе "Панатинаикос" зажгла представительница женской сборной Греции по водному поло Елена Ксенаки в знак признания большого успеха - завоевания золотой медали на чемпионате мира по водным видам спорта этим летом.

В конце ритуала верховная жрица передала факел с олимпийским огнем главе НОК Греции, а он вручил его организаторам Олимпиады в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Итальянская часть эстафеты начнется в Риме ровно за два месяца до церемонии открытия Игр - 6 декабря. Олимпийский огонь побывает во всей Италии, включая острова Сардиния и Сицилия, а также Кортина-д'Ампеццо, где пройдет часть соревнований. Эстафета завершится на стадионе "Сан-Сиро" в Милане 6 февраля.

Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля. Российские спортсмены могут участвовать в ней в нейтральном статусе без права выступать в командных дисциплинах.