World Athletics отказалась брать больше россиян в допинг-пул

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) сохранила в прежнем объеме представительство российских легкоатлетов в своем пуле допинг-тестирования. Об этом свидетельствуют документы World Athletics, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В международный регистрируемый пул продолжают входить 40 российских спортсменов.

Спортсмены, включенные в международные пулы допинг-тестирования, обязаны своевременно вносить информацию о своем местонахождении в систему контроля ADAMS и соблюдать требования международных стандартов Всемирного антидопингового агентства.