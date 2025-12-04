Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт жестко раскритиковал решение чемпионки Европы по прыжкам в воду Софии Лыскун сменить гражданство на российское. Его слова приводит «Чемпион».

Гутцайт назвал поступок предательством и выразил недоумение по поводу мотивации спортсменки. Глава НОК Украины отметил, что причина перехода под российский флаг спортсменкой пока неизвестны, но считает, что это решение сложно понять и принять.

Ранее Лыскун отказалась от украинского и приняла российское гражданство. По ее словам, на Украине она сталкивалась с дискриминацией из-за общения с русскоязычными спортсменами и тренерами. При этом первые два ее тренера были родом из Луганска.

23-летняя Лыскун — чемпионка Европы 2018 года. Кроме того, в ее активе три серебра на континентальных первенствах, а также серебро чемпионата мира-2022. Она принимала участие в двух Олимпиадах.