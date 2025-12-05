В FIS предупредили о наказании за дискриминацию в отношении россиян

Бородавко о том, что FIS предупредила об ответственности за дискриминацию россиян: «Не думаю, что они за нас. Они беспокоятся о порядке»
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал FIS допустить россиян и белорусов к квалификации Милана-2026 в нейтральном статусе.
«Любое дискриминационное и провокационное поведение по отношению к спортсмену или его вспомогательному персоналу, имеющему российское или белорусское спортивное гражданство <...> влечет за собой дисциплинарное разбирательство», – говорится в сообщении FIS.
«Не думаю, что они за нас. Дело в другом: они беспокоятся о порядке, который должен быть на территории, где их зона ответственности», – сказал Бородавко.
