Бородавко о том, что FIS предупредила об ответственности за дискриминацию россиян: «Не думаю, что они за нас. Они беспокоятся о порядке»

Sports.ruиещё 2

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал FIS допустить россиян и белорусов к квалификации Милана-2026 в нейтральном статусе.

В FIS предупредили о наказании за дискриминацию в отношении россиян
© Sports.ru

«Любое дискриминационное и провокационное поведение по отношению к спортсмену или его вспомогательному персоналу, имеющему российское или белорусское спортивное гражданство <...> влечет за собой дисциплинарное разбирательство», – говорится в сообщении FIS. 

«Не думаю, что они за нас. Дело в другом: они беспокоятся о порядке, который должен быть на территории, где их зона ответственности», – сказал Бородавко.

Нашим лыжникам дали допуск! Успеем ли на Олимпиаду?

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости