В FIS предупредили о наказании за дискриминацию в отношении россиян

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал FIS допустить россиян и белорусов к квалификации Милана-2026 в нейтральном статусе.

«Любое дискриминационное и провокационное поведение по отношению к спортсмену или его вспомогательному персоналу, имеющему российское или белорусское спортивное гражданство <...> влечет за собой дисциплинарное разбирательство», – говорится в сообщении FIS.

«Не думаю, что они за нас. Дело в другом: они беспокоятся о порядке, который должен быть на территории, где их зона ответственности», – сказал Бородавко.

