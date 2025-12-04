Баскетболист «Локо» Кирилл Елатонцев допрошен в СК в Санкт-Петербурге

23-летний центровой «Локомотива-Кубань» Кирилл Елатонцев был допрошен в следственном комитете в Санкт-Петербурге. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент». Отмечается, что дальнейшие подробности последуют позже.

Ранее краснодарский клуб сообщил, что подозревает Елатонцева в симуляции болезни и введении в заблуждение тренерского штаба и медицинского персонала клуба.

Напомним, не так давно адвокат баскетболиста Андрей Ищук заявлял, что в отношении его клиента уже ведётся проверка и следствие рассматривает вопрос о возбуждении дела по статье 328 УК Российской Федерации.