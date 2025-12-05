Стало известно, что собирается делать мать пропавшего в Турции пловца

Мать пропавшего в Турции пловца Свечникова планирует встретиться с прокурором, дипломатом российского консульства и чиновником Стамбула
Мать пропавшего пловца Николая Свечникова прилетит в Турцию в декабре и планирует встретиться с прокурором, дипломатом российского консульства и чиновником Стамбула, сообщила «Матч ТВ» родственница жены Свечникова Алена Караман.
29‑летний мастер спорта по плаванию Свечников пропал во время заплыва через Босфор 24 августа.
— Мама Николая Свечникова прилетает 11 декабря в Турцию. В этот день ему исполняется 30 лет, и мама Николая хочет побыть на месте, где он пропал. Планирует встречу с прокурором, дипломатом российского консульства и чиновником Стамбула. Заявки о встрече поданы, но ответы пока не получили. Мы думаем, что всем наплевать на эту историю, горю семьи никто не хочет помочь или просто ответить на вопросы, которые не ясны многим, — сказала Караман «Матч ТВ».
Мать пропавшего в Турции пловца Свечникова планирует встретиться с прокурором, дипломатом российского консульства и чиновником Стамбула
CAS в декабре рассмотрит вопрос допуска российских биатлонистов до международных турниров — президент СБР
Чемпион RCC Ковалев верит в досрочную победу Яна над Двалишвили на турнире UFC 323
Мать пропавшего в Турции пловца Свечникова планирует встретиться с прокурором, дипломатом российского консульства и чиновником Стамбула
CAS в декабре рассмотрит вопрос допуска российских биатлонистов до международных турниров — президент СБР
Чемпион RCC Ковалев верит в досрочную победу Яна над Двалишвили на турнире UFC 323