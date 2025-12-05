Стало известно, что собирается делать мать пропавшего в Турции пловца

Мать пропавшего пловца Николая Свечникова прилетит в Турцию в декабре и планирует встретиться с прокурором, дипломатом российского консульства и чиновником Стамбула, сообщила «Матч ТВ» родственница жены Свечникова Алена Караман.

© Соцсети

29‑летний мастер спорта по плаванию Свечников пропал во время заплыва через Босфор 24 августа.