В WADA утверждают, что не получили взнос от России за 2025 год

В WADA заявили, что не получили взнос от России за 2025 год
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не получило от России взнос за 2025 год. Об этом сообщили на заседании совета учредителей WADA, которое проходит в южнокорейском Пусане.
В презентации отмечается, что взнос России остается невыплаченным из-за международных санкций.
В WADA также отметили, что не ожидают получения взноса за 2025 год от США, подчеркнув, что взнос за 2024 год в размере $3,6 млн тоже остается невыплаченным.
9 января министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал журналистам о том, что 19 декабря 2024 года был отправлен взнос в WADA за 2023 год на сумму более €1,1 млн. Дегтярев также отметил, что перевод денег затруднен существующими сложностями с международными транзакциями. Министр спорта РФ подчеркнул, что его ведомство внимательно следит за ситуацией. По состоянию на 14 апреля 2025 года Россия выплатила в WADA за 2023 год $53 237 при взносе $1 267 023.