Губерниев поддержал продажу пива на футболе

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что поддерживает возвращение продажи пива на футбольных стадионах в России.

Ранее депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил «Матч ТВ», что руководители РФС и РПЛ заинтересованы в скорейшем принятии законопроекта о пиве на стадионах.

— Как относитесь к возвращению пива на стадионы?

— Надо вернуть уже и всё, сколько можно? Мы же не водку возвращаем. Пиво — футбольный напиток. Я его не пью, только безалкогольное, поэтому лично мне, честно говоря, без разницы — вернется оно или нет, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Запрет на продажу алкогольных напитков на спортивных объектах действует с 2005 года. Он был приостановлен лишь на время проведения в России чемпионата мира в 2018 году.