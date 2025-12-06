«Как маленький птеродактиль»: Трусова о своем сыне

Российская фигуристка Александра Игнатова (в девичестве Трусова) в своем Telegram-канале рассказала об успехах своего четырехмесячного сына Михаила.

«Теперь Миша поставил себе новую цель и пытается ползать. Пока что не получается, и от недовольства он кричит, как маленький птеродактиль. Не будем говорить, в кого это он пошел», — поделилась фигуристка.

22 марта на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Пара поженилась летом 2024 года.

Спортсменка родила сына 6 августа.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель финала Кубка России (2020, 2022).