19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», показал поклонникам своего домашнего питомца — бенгальского котёнка Юки.

«Знакомьтесь – Юки! Бенгальский кот. И ему 10 месяцев. Я взял его пару месяцев назад, когда обустроился в квартире в Бруклине. Я очень люблю животных. И Юки стал для меня отдушиной среди нелёгких рабочих будней. Теперь Юки будет периодически появляться у меня в канале!» — написал Дёмин в своём телеграм-канале.

Егор стал игроком «Бруклина» после драфта НБА-2025, когда коллектив из Нью-Йорка выбрал его под восьмым номером в первом раунде.