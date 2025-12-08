Раскрыт заработок Карпина на банковских вкладах

Главный тренер сборной России Валерий Карпин зарабатывает значительные суммы на банковских вкладах. По информации Telegram-канала Shot, благодаря процентам он накопил более 20 миллионов рублей.

Сообщается, что футбольный тренер активно использует накопительные счета в российских банках для размещения крупных сумм. За последние три года процентный доход от его сбережений достиг 20,5 миллиона рублей. В текущем году он вложил значительную сумму, и пассивный доход составил более 9 миллионов рублей.

В середине ноября 56-летний Валерий Карпин оставил должность главного тренера московского «Динамо» из-за невозможности совмещать две работы. Он принял решение сосредоточиться на основной работе — руководстве сборной России.

Ранее Telegram-канал проинформировал о том, что Валерий Карпин решил приобрести трехэтажный кирпичный особняк в Эстонии за почти миллион евро и переехать туда вместе с семьей. Как стало известно, Карпин стал владельцем дома площадью 567 квадратных метров. Он расположен в деревне Принги, в 15 километрах от Таллина, и обошелся в 900 тысяч евро.