Гимнастку-чемпионку Мельникову внесли в базу "Миротворца"

Трехкратная чемпионка мира по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова включена в базу украинского ресурса "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные на сайте ресурса.

Спортсменке вменяют "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины", а также "поддержку в проведении специальной военной операции".

Мельниковой 25 лет, она является олимпийской чемпионкой 2021 года в командном турнире. Также на ее счету две бронзовые и одна серебряная награда Игр. Россиянка дважды становилась чемпионкой мира в личном многоборье (2021, 2025) и один раз - в опорном прыжке (2025).

Экстремистский сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Сайт содержит собранную нелегальным путем базу личных данных людей, включая журналистов, артистов, политиков и спортсменов, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-либо иной причине вызвали негативную оценку авторов ресурса.