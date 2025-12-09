Экс-главе cпортуправления КНР назначили высшую меру

Бывшего главу cпортивного управления Китая Гоу Чжунвэня приговорили к высшей мере наказания условно, сообщает телеканал CCTV.

Чжунвэню была вынесена высшая мера наказания с двухлетней отсрочкой за взяточничество и злоупотребление властью. В конце 2024 года Чжунвэнь был исключен из коммунистической партии Китая и уволен с государственной службы за серьезные нарушения партийной дисциплины и законов

Чжунвэнь признал вину и возвратил незаконно полученные доходы, которые он получил за оказание помощи бизнесу и утверждение различных проектов. За свою незаконную деятельность он получил около $33 млн. Высшая мера наказания была заменена на пожизненный срок с испытательным сроком в два года. Чжунвэнь не сможет выйти условно-досрочно, также срок приговора не может быть пересмотрен.

Преступления чиновник совершал в период с 2009 по 2024 год.

