МОК создал подразделение для борьбы с договорными матчами на ОИ

МОК создал подразделение для борьбы с договорными матчами на Олимпиаде‑2026.
Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о создании Объединенного подразделения по обеспечению добросовестности (Joint Integrity Unit).
Об этом МОК сообщил 9 декабря в Международный день борьбы с коррупцией.
Новая группа, сформированная совместно с оргкомитетом Игр-2026, призвана обеспечить быстрый и эффективный обмен информацией между спортивными дисциплинарными и правоохранительными органами. Подразделение будет функционировать с 30 января по 24 февраля 2026 года.
Ключевым направлением работы JIU станет предотвращение договорных матчей. Оргкомитет, МОК и итальянские службы будут отслеживать схемы ставок, используя, в частности, положительный опыт летних Игр-2024 в Париже.
Зимние Игры-2026 пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.
