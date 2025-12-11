МОК создал подразделение для борьбы с договорными матчами на ОИ

МОК создал подразделение для борьбы с договорными матчами на Олимпиаде‑2026.

© Sports.ru

Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о создании Объединенного подразделения по обеспечению добросовестности (Joint Integrity Unit).

Об этом МОК сообщил 9 декабря в Международный день борьбы с коррупцией.

Новая группа, сформированная совместно с оргкомитетом Игр-2026, призвана обеспечить быстрый и эффективный обмен информацией между спортивными дисциплинарными и правоохранительными органами. Подразделение будет функционировать с 30 января по 24 февраля 2026 года.

Ключевым направлением работы JIU станет предотвращение договорных матчей. Оргкомитет, МОК и итальянские службы будут отслеживать схемы ставок, используя, в частности, положительный опыт летних Игр-2024 в Париже.

Зимние Игры-2026 пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.