Министр спорта объявил о создании талисмана олимпийской команды России

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв объявил о создании нового талисмана для олимпийской команды России. Им стал Мишка, за основу которого взят талисман Олимпиады 1980 года.

«Разработали новый единый талисман олимпийской команды России, он создан на основе одного из самых узнаваемых спортивных маскотов в истории мирового спорта — официального талисмана Олимпиады 1980 года. В настоящий момент Мишка проходит регистрацию в качестве товарного знака в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Он заменит синего медведя, который неизвестно откуда взялся. У нас будет нормальный мишка», — приводит слова Дегтярёва «Матч ТВ».