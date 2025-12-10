Дегтярев оценил работу Олимпийского комитета России оценкой «удовлетворительно»

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв заявил, что положительно оценит работу ОКР только после полного восстановления организации в правах и полноценного допуска российских спортсменов на международные соревнования.

В среду в Москве проходит Олимпийское собрание. Ранее в этот день состоялся исполком ОКР.

— Поступило несколько предложений оценить работу ОКР положительно. Я бы не торопился, давайте отложим подобную оценку до полного восстановления в правах ОКР, всех наших атлетов на международной арене. Работа проделана большая, предлагаю на этом не останавливаться. Давайте оценивать нашу работу удовлетворительно, — передает слова Дегтярёва корреспондент «Матч ТВ».
