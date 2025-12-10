Поплатился за принципы и стал изгоем: взлет и падение Анатолия Тарасова

Заслуженный тренер СССР Анатолий Тарасов в сотрудничестве с Аркадием Чернышевым поставил невероятный рекорд — девять лет подряд сборная Советского Союза оставалась мировым чемпионом по хоккею. Starhit вспомнил непростую судьбу знаменитого наставника в день его рождения.

Семья

Анатолий Тарасов родился 10 декабря 1918 года в Москве. В 10-летнем возрасте мальчик пережил развод родителей — отца вычеркнули из жизни семьи, из-за чего о нем известно довольно мало. Кроме Анатолия в семье рос младший брат Юрий, а матери приходилось заботиться сразу о двух мальчиках. Екатерина Харитоновна прекрасно шила и устроилась на фабрику — благодаря этому дети Тарасовой всегда были одеты с иголочки, несмотря на дефицит и бедность.

Позднее братья записались в хоккейную школу «Юный динамовец». Анатолий быстро выбился в капитаны местной команды по хоккею с мячом, а после и сборной столицы. Поняв, в чем его признание, Тарасов после окончания профучилища отправился в Высшую школу тренеров.

Во всех трудных ситуациях Тарасова поддерживала его супруга Нина Григорьевна. С ней он познакомился в Московском институте физкультуры: девушка была лыжницей, ну а парень учился на тренерских курсах. Молодожены поселились в коммуналке, где через два года у них родилась дочь Галя. В годы войны Нина Григорьевна тренировала бойцов-лыжников, а Анатолий Владимирович состоял в команде ВВС, которую в действующую армию не призывали. Однако на передовой спортсмен побывал — рыл окопы под Москвой.

«После Победы мама преподавала физкультуру в Институте пищевой промышленности, потом работала в Спорткомитете в отделе агитации и пропаганды. А папа нашел дело всей жизни. Хоккей с шайбой появился в Советском Союзе в 1946-м. Поначалу спортсмены отнеслись к нему скептически, но руководство разъяснило: "Это олимпийский вид спорта, им можно прославить страну"», — рассказывала дочка тренера, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

После рождения второй дочери семье выделили 17-метровую комнату в коммуналке, а через несколько лет — двухкомнатную квартиру. Тарасов быстро понял, что у Татьяны есть спортивные задатки. В четыре года ее отдали в фигурное катание, а пример отца в будущем подтолкнет ее к наставничеству — на ее глазах спортсмен стал старшим тренером ЦСКА, а потом и сборной СССР.

Отметим, что под руководством Анатолия Владимировича тренировался и Юрий Тарасов. С детства братья были близки, а когда в 1950 году младший погиб в авиакатастрофе под Свердловском, Тарасов словно потерял часть себя.

Взлет и падение

Под руководством Тарасова советские хоккеисты девять раз подряд выигрывали золотые медали на чемпионатах мира и Европы, трижды побеждали на Олимпиадах. Однако о жестоких методах тренера многие знали не понаслышке: по словам Татьяны Тарасовой, многое из того, что показали в «Легенда № 17» — правда.

«Отец привязывал хоккеистов к бортам резиновыми жгутами, и те гоняли шайбу. Как только останавливались, резинка прибивала их к борту. Так вырабатывалась выносливость. Игрока ставили в ворота и обстреливали шайбами. Так воспитывалось мужество, в том числе и умение терпеть боль. Этот метод изобрел мой отец, он хотел не только догнать канадцев — родоначальников хоккея, но и опередить их», — поясняла наставница.

Анатолий Владимирович создавал теорию игры, разрабатывал авторские методики, писал учебные пособия. Тренер жил хоккеем и это приносило результаты, однако бескомпромиссность дорого ему обошлась. 11 мая 1969 года состоялась игра ЦСКА против «Спартака» — соперники вели со счетом 2:1, когда в третьем периоде Владимир Петров забил гол. Судья очко не засчитал.

Возмущенный судейством тренер увел команду со льда в раздевалку почти на 40 минут. Только звонок маршала Андрея Гречко заставил Тарасова прекратить бунт и вернуть игроков на лед. Матч завершился поражением ЦСКА, а болельщики были готовы порвать тренера: ему пришлось пробиваться к машине сквозь агрессивную толпу болельщиков, а «Волгу» подняли над землей.

«Отца могли убить, растерзать, но он не испугался. Его внутренняя сила и убежденность были настолько мощными, что погасили неуправляемую энергию агрессивно настроенных людей. За хоккей — дело, которому верно служил, отец готов был, не раздумывая, расстаться с жизнью», — отмечала Тарасова спустя годы.

На следующий день Анатолия Владимировича вызвали в Спорткомитет и лишили звания заслуженного тренера СССР. После такого унижения Тарасов вернулся домой и заплакал. Татьяна признавалась, что видела слезы отца лишь дважды: в тот день и когда она в детстве попала в ДТП.

Позднее звание вернули, а тренер вернулся к работе со сборной, однако после Олимпийских игр 1972 года подал в отставку. Основная версия гласит, что тренерами спустили приказ сверху — сыграть с Чехословакией вничью, чтобы страна стала второй. Тарасов и его напарник Аркадий Чернышев не могли этого допустить. В результате второе место заняли американцы.

«Папа был совершенно не договорной. Он этого не понимал, потому что был настоящим, большим тренером. А дальше началась настоящая расправа. Заявление об уходе он написал сам. И Аркадий Иванович Чернышев, надо отдать ему должное, сразу сказал: "Толя, без тебя я работать не буду". И они оба ушли», — рассказывала Татьяна Тарасова.

Во время матча в Саппоро был и другой инцидент — член чехословацкой команды Вацлав Недомански грубо снес одного из русских хоккеистов. За этого его «обложил» Тарасов. Игрок запустил в тренера шайбой, но промахнулся. Вскоре после этого Анатолия Владимировича не допустили до чемпионата мира в Праге, а его пост в сборной занял Всеволод Бобров.

Закат жизни великого тренера

В 56 лет Тарасов ушел из ЦСКА, а игры команды с канадцами смотрел на даче в Загорянке. Просто заниматься огородом и садом спортсмен не хотел и устроился в Институт физкультуры, а после основал юношеский турнир «Золотая шайба».

Именем Тарасова назвали Зал хоккейной славы в Торонто, а американская команда «Нью-Йорк Рейнджерс» предлагала ему контракт на 3 млн долларов в год. Тренер не покинул страну — о предложении он узнал с опозданием, а также считал, что раскрывать секреты конкурентам нельзя.

С возрастом у тренера обострились проблемы со здоровьем: Тарасов набрал вес, а ноги болели так, что тренер едва мог ходить. Потребовалась операция на тазобедренном суставе: ЦСКА ему не помог, а вот Канадская хоккейная лига предложила провести хирургическое вмешательство.

Татьяну Анатольевну, которая на тот момент вернулась с Олимпиады в Калгари, с отцом не отпустили — чиновники побоялись, что два именитых тренера задумали побег. В результате Тарасов оказался в зарубежной клинике один, не в состоянии объяснятся с врачами. Наставника пугали сильные обезболивающие, прописанные ему после вмешательства, из-за чего мужчина добился выписки на 10-й день и нарушил лечение. До конца жизни спортсмен ходил на костылях.

Несмотря на сложности, тренер продолжил ездить на матчи «Золотой шайбы» и игры в «Лужниках», а однажды летал в Бостон с лекцией для НХЛ. Казалось, что у Тарасова еще много сил, однако 23 июня 1995 года его жизнь оборвалась — причиной стал сепсис, развившийся из-за занесенной во время обычного осмотра инъекции.