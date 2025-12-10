Путин наградил олимпийского чемпиона по хоккею Мышкина

Президент России Владимир Путин наградил олимпийского чемпиона по хоккею в составе сборной СССР Владимира Мышкина орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, следует из соответствующего указа главы государства.

Мышкин удостоен награды за заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу.

Мышкину 70 лет, в составе сборной СССР он завоевывал золото (1984) и серебро (1980) Олимпийских игр, шесть раз становился чемпионом мира и дважды - бронзовым призером мировых первенств. В составе московского "Динамо" он становился чемпионом СССР и многократным призером чемпионатов страны. Работал в тренерском штабе сборной России, став с командой чемпионом мира в 2012 году.