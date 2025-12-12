Депутат Свищев высказался о сроках возвращения пива на стадионы

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Свищев ответил на вопрос о возможном возобновлении продаж пива на стадионы.

"Я не хочу загадывать о сроках возвращения пива на стадионы. Много ходит разных идей — запустить сейчас или к следующему сезону. Я не могу понять, в чем разница в проведении массовых мероприятий на стадионах. В театре можно все продавать, а здесь нельзя. К сожалению, пока не могут принять решение", — приводит слова Свищева "Чемпионат".

Ранее Свищев сообщал, что Госдума готова рассмотреть законопроект, разрешающий продавать пиво на спортивных аренах. Напомним, запрет алкогольных напитков на стадионах был введен в России в 2005 году. Правило не распространялось на матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

Также в РПЛ действует система Fan ID, по которой футбольные фанаты могут посещать матчи Российской Премьер-Лиги и Суперфинал Кубка России только с паспортом болельщика.