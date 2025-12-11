Олимпийскую чемпионку Богалий внесли в базу данных «Миротворца»*

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону россиянка Анна Богалий внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец»*, об этом свидетельствуют данные ресурса.

Как отмечается, Богалий вменяется в вину в том числе покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Она приняла участие в форуме «Россия — спортивная держава», который проходил в Самаре в ноябре 2025 года, выступила на панельной дискуссии «Этика спорта как культура честной игры».

Богалий 46 лет, она завоевала золото в эстафете на Олимпийских играх 2006 и 2010 годов. Также на ее счету три победы на чемпионатах мира в эстафетных гонках, серебро в спринте и бронза в гонке преследования.

* Сайт признан экстремистским и запрещен на территории России.