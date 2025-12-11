Аршавин перестал общаться с 8-летней дочерью после суда по уменьшению алиментов

Футболист Андрей Аршавин добился снижения алиментов на восьмилетнюю Есеню, которую ему родила бывшая жена Алиса. Она рассказала в своих социальных сетях, что одновременно с началом судебных разбирательств он снова перестал общаться с дочерью. Ранее спортсмен подал иски о снижении выплат всем детям из-за появления еще одного малыша.

По словам Алисы Аршавиной, суд уже уменьшил выплаты: вместо 1/6 доходов Аршавин теперь перечисляет 1/8. Она подчеркнула, что одна воспитывает троих детей и не понимает, почему, по ее выражению, «старшие должны платить за новых». Женщина напомнила, что долгие годы отец Есени не поддерживал с девочкой контакт.

— В какой-то момент все наладилось, а потом он решил снижать выплаты в связи с новым ребенком и сразу перестал общаться и видеться. Может, стыдно после такого, не знаю. Ведь он по сути со своими же детьми судится. Не с женами. Своим всем брошенным уменьшает. Есене вот 8, она все понимает. Видит, что папа не звонит, не пишет, не приезжает. Потом в Интернете читает новости всякие, — сказала мать детей.

При этом Аршавина призналась, что не собирается добиваться общения бывшего мужа с ребенком. Она сказала, что девочка обеспечена, учится в хорошем колледже и окружена заботой семьи. Сейчас Аршавин занят новорожденной Евой, которую ему родила менеджер «Зенита» Анна, и проводит все время с новым ребенком.

Ранее стало известно, что Аршавин не имеет права требовать снижение алиментов на детей — он заключает многомиллионные контракты, одевается в дорогую одежду и тратит большие деньги на поездки.