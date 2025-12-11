«Они должны извиниться перед нами»: Тарасова о допуске МОК молодых спортсменов России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен не только разрешить участие молодых российских спортсменов, но и принести извинения, передает «Матч ТВ».

«Я думаю, что они не только должны нас допустить, но и извиниться перед нами за то, что сделали, это незаконно. Я лично — человек, который проработал 55 лет в сборной тренером, не могу сказать им спасибо за то, что они сделали. На Олимпийских играх мы уже не выступаем всей командой», — высказалась Тарасова.

11 декабря МОК рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. Международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.

19 сентября 2025 года глава МОК Кирсти Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.