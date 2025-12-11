Фигуристка Слуцкая раскрыла отношение к пластике

Двукратная чемпионка мира, серебряная и бронзовая олимпийская призерка по фигурному катанию Ирина Слуцкая раскрыла отношение к пластическим операциям с фразой «возрастные изменения не щадят». Ее комментарий публикует «7 дней.ru».

46-летняя спортсменка рассказа, что пользуется услугами косметологов ради коррекции внешности. В том числе она делает инъекции ботокса и аппаратные процедуры. При этом знаменитость указала, что также не исключает возможности сделать пластику.

«Я абсолютно спокойно отношусь к пластическим операциям. Если женщина хочет оставаться красивой и молодой, это всегда ее выбор. И я думаю, что когда-нибудь тоже до этого дойду. (...) Если вы потрогаете мой пресс, то он у меня железный. Но в любом случае возрастные изменения не щадят никого (...)», — заявила Слуцкая.

Ранее в декабре сообщалось, что 56-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес задумала преобразиться с помощью пластики ради уверенности в себе.