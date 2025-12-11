Тарасова: МОК исправляет свои же ошибки, снимая ограничения с юниоров

Международный олимпийский комитет (МОК) исправляет собственные ошибки, рекомендуя допустить российских спортсменов до юношеских соревнований. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Ранее исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов до турниров в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Эта рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

"Нет такого закона, по которому нас должны были отстранить, поэтому МОК сейчас исправляет свои ошибки. И слава богу, что наши тренеры работают с молодежью. Огромная благодарность им за то, что они за эти годы сделали наших детей только лучше, только сильнее", - сказала Тарасова.

Рекомендация допускать российских спортсменов в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах сохраняется в отношении взрослых спортсменов.