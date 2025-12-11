Журова рассказала, почему МОК вынес рекомендацию по допуску российских юношей

Международный олимпийский комитет (МОК) вынес рекомендацию по допуску российских и белорусских юношей до соревнований, потому что их сложно обвинить в чем-то, в отличие от взрослых. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова.

В четверг исполком МОК рекомендовал федерациям допускать российских и белорусских спортсменов в юношеских соревнованиях с флагом и гимном.

"Все запреты всегда легко принимаются, но тяжело отменяются, всегда так было. Поэтому сразу их отменить было бы равноценно тому, чтобы расписаться в своей неправоте, в том, что они были политизированы. Иначе же вопросы начнут задавать: как же так, значит, до этого вас Россия не устраивала, а сейчас сразу резко Белоруссия и Россия стали устраивать? Понятно, что в последнее время стали звучать все более серьезные заявления, которые говорят, что приближается мирное соглашение, начинаются позитивные движения. Но мы уже не хотим лишний раз обнадеживаться и пока просто наблюдаем", - сказала Журова.

"Было понятно, что они начнут с юниоров, с молодежи, а потом, конечно, перейдут на взрослых. Тем более что молодежи сложно что-то предъявить. Это взрослым то армию, то ЦСКА и "Динамо" предъявляли, то георгиевские ленточки. Это не значит, что молодежь у нас не патриоты своей страны, просто в силу возраста она в целом аполитична", - добавила она.

Журова высказала предположение, что может произойти, если какая-то из международных федераций не станет следовать рекомендации МОК.

"Если вдруг какая-то федерация сейчас откажется выполнять эту рекомендацию, то мы можем идти в CAS (Спортивный арбитражный суд - прим. ТАСС), и тогда уже суд обяжет это делать. Тем более когда есть такая рекомендация. И они все это понимают", - отметила она.

"Многие готовы были нас вернуть, мы общаемся кулуарно, мы все это понимаем. Но у них есть свои политики, которым они подчиняются. А если их обязывает суд, то выбора и нет. Тем более сейчас, когда CAS начал выносить положительные решения в нашу пользу. Что дальше? Я жду, когда для начала хотя бы в нейтральном статусе допустят игровые виды. Возвращение будет постепенным", - добавила Журова.