Ротенберг ответил, что важно в жизни

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг ответил на вопросы студентов МГИМО в рамках встречи в формате open-talk.

– Как студенческому хоккею привлекать инвестиции в России?

– Как стартапу: создавайте рыночный продукт, который хочется покупать. Показывайте эмоции, героев, истории. Мы сами «Красную машину» начинали как стартап. Ищем спонсоров, которые видят долгосрочную ценность.

Адаптивный спорт, массовость, правильная подача – все это привлекает деньги. Давайте вместе придумаем механизмы – сегодня хороший вечер для первых идей.

– Что, кроме образования и спорта, самое важное в жизни?

– Практика и опыт. Получите их в крупных компаниях, государственных структурах – учитесь работать в системе, общаться с людьми. Терпение, трудолюбие и умение не сдаваться.

Я в 26 лет начал с нуля – и все получилось только благодаря практике и команде, – сказал Ротенберг.