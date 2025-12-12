Тарасова отреагировала на слова шведских биатлонистов о россиянах

Тарасова отреагировала на слова шведских биатлонистов о российских атлетах
Шведские биатлонисты, которые высказались против участия россиян в международных соревнованиях, занимаются сплетнями. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Ранее серебряный призер Олимпиады-2018 в эстафете шведская биатлонистка Анна Магнуссон заявила, что россиянам рано участвовать в Играх. Олимпийский чемпион по биатлону в эстафете Себастьян Самуэльссон сказал, что в мировом биатлоне не должно быть россиян.
"А почему они так говорят? Надо, чтобы они аргументировали. Без аргументов - это сплетни, - сказала Тарасова. - В сплетнях мы не участвуем, мы должны участвовать в соревнованиях. И не им решать. У них есть мнение, и у нас есть мнение. Нас незаконно отстранили, нет такого закона".
"Мы потеряли все наши квоты, которые заработали трудом. Еще мы должны отвечать шведской девочке, которая считает, что нам рано ехать на Олимпиаду? Они все места свои посчитали и считают, что русские отнимут их места. Они боятся за свои позиции, поэтому нас и отстранили, чтобы дать возможность другим странам подниматься на пьедесталы. Мы всегда были достойными сынами своей Родины и приносили медали. Надеюсь, что еще будем приносить", - добавила Тарасова.
