Тарасова отреагировала на слова шведских биатлонистов о россиянах

Шведские биатлонисты, которые высказались против участия россиян в международных соревнованиях, занимаются сплетнями. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее серебряный призер Олимпиады-2018 в эстафете шведская биатлонистка Анна Магнуссон заявила, что россиянам рано участвовать в Играх. Олимпийский чемпион по биатлону в эстафете Себастьян Самуэльссон сказал, что в мировом биатлоне не должно быть россиян.

"А почему они так говорят? Надо, чтобы они аргументировали. Без аргументов - это сплетни, - сказала Тарасова. - В сплетнях мы не участвуем, мы должны участвовать в соревнованиях. И не им решать. У них есть мнение, и у нас есть мнение. Нас незаконно отстранили, нет такого закона".