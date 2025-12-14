Турне Лионеля Месси по Индии началось на хаотичной ноте в субботу, когда болельщики сорвали сиденья и забросали ими поле после краткого визита форварда сборной Аргентины и "Интера Майами" на стадион "Солт-Лейк" в Калькутте, сообщило информационное агентство ANI.

Месси находится в Индии в рамках турне, в ходе которого он планирует посетить концерты, юношеские футбольные клубы и турнир по паддлу, а также выступить с благотворительными инициативами на мероприятиях в Калькутте, Хайдарабаде, Мумбаи и Дели, пишет The Guardian.Согласно сообщениям индийских СМИ, победитель чемпионата мира 2022 года обошел поле на стадионе, помахав болельщикам, но был плотно окружен большой группой людей и ушел через 20 минут после своего прибытия.

На видео, опубликованном ANI, видно, как болельщики бросают отломанные сиденья стадиона и другие предметы на поле и легкоатлетическую дорожку на площадке, а несколько человек, перелезших через забор, окружающий игровое поле, бросают предметы.

“Я не могу поверить, что было столько безответственности”, - сказал Эдди Лал Хмангаихзуала, который за два дня проехал почти 1500 км от Мизорама, чтобы посетить мероприятие. “Месси быстро ушел, я думаю, он чувствовал себя небезопасно. Я едва успел его разглядеть”.

Организаторы тура не сразу ответили на запрос о комментариях, но Сатадру Датта, главный организатор мероприятия, был задержан полицией, сообщил Раджив Кумар, генеральный директор полиции Западной Бенгалии.

“Мы принимаем меры, чтобы это безответственное поведение не осталось безнаказанным”, - сказал Кумар журналистам. “Он уже письменно пообещал, что билеты, проданные на мероприятие, должны быть возвращены”.

Главный министр штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи извинилась перед Месси и распорядился провести расследование инцидента.

“Я глубоко обеспокоена и шокирована бесхозяйственностью, свидетелем которой стала сегодня на стадионе в Солт-Лейк-Сити”, - написала Банерджи, которая направлялась на мероприятие, когда там начался хаос. “Я искренне приношу извинения Лионелю Месси, а также всем любителям спорта и его болельщикам за этот досадный инцидент. Я создаю комитет по расследованию... Этот комитет проведет подробное расследование инцидента, установит ответственность и порекомендует меры по предотвращению подобных случаев в будущем”.

Всеиндийская федерация футбола заявила, что она “глубоко обеспокоена” и дистанцировалась от этого события. В заявлении AIFF говорилось:

“Всеиндийская федерация футбола глубоко обеспокоена событиями, произошедшими в "Вивекананда Юба Бхарати Криранган".

Это было частное мероприятие, организованное PR-агентством.

“AIFF никоим образом не участвовал в организации, планировании или проведении этого мероприятия. Более того, детали мероприятия не были доведены до сведения AIFF, и у Федерации не запрашивалось никакого разрешения. Мы настоятельно призываем всех участников в полной мере сотрудничать с соответствующими органами власти и поддерживать порядок. Охрана всех вовлеченных лиц должна оставаться главным приоритетом.”

В штатах Западная Бенгалия, Керала и Гоа, где традиционно преобладает крикет, уже давно много футбольных фанатов. Диего Марадона дважды посещал Калькутту, а в 2017 году в присутствии тысяч болельщиков открыл статую, изображающую его самого, держащего Кубок мира.

Месси, сыгравший в товарищеском матче на стадионе "Солт-Лейк Стэдиум" в 2011 году, в котором Аргентина разгромила Венесуэлу со счетом 1:0, в субботу в Калькутте открыл 70-футовую статую самого себя, пишет The Guardian.