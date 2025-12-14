Получившим нейтральный статус россиянам запретили общаться со СМИ на турнирах

Получившим нейтральный статус российским бобслеистам запретили общаться со СМИ на международных турнирах. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, это решение было принято Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF). Запрет распространяется на все соревнования, проходящие под эгидой организации, и касается как спортсменов, так и персонала команды. Россиянам также нельзя проходить через микст-зону и участвовать в пресс-конференциях.

12 декабря IBSF одобрила нейтральный статус девяти российским бобслеистам и скелетонистам. Кроме того, его получили тренеры, механики и официальные лица команды.

В октябре Апелляционный трибунал IBSF признал незаконным решение конгресса организации, который отстранил россиян от турниров. После этого отечественные спортсмены вернулись на соревнования, получив шанс в том числе отобраться за Олимпийские игры-2026.

Российские бобслеисты и скелетонисты не выступали на международных соревнованиях с марта 2022 года из-за санкций IBSF. С тех пор они пропустили Кубок и чемпионаты мира.