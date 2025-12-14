Футбольный тренер пытался оплатить групповой секс с OnlyFans-моделями билетами на матчи

Экс-тренер футбольной команды Мичиганского университета Шеррон Мур оказался в центре скандала после обвинений в предложении OnlyFans-моделям сезонных абонементов на матчи в обмен на групповой секс. По данным издания The New York Post, инцидент якобы произошел в январе 2024 года, через несколько часов после победы его команды в национальном чемпионате.

© Газета.Ru

Согласно заявлению модели Миа Сорети, ярой болельщицы «Мичигана», тренер через платформу OnlyFans предложил ей и еще двум моделям билеты в обмен на «развлечение» в отеле.

«Я отказалась, потому что я уже богата и могу купить свои собственные билеты», — процитировало издание ее слова.

Также Сорети утверждала, что Мур писал ей в OnlyFans даже во время перерывов матча против принципиального соперника — команды Университета Огайо. Мур, отец троих детей, также якобы жаловался модели на проблемы в браке и «драму» с любовницей.

Университет Мичигана пока не прокомментировал историю с OnlyFans.

Ранее жюри «Мисс Великобритания» отказали вебкам-модели в праве на участие в конкурсе.