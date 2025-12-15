В Москве презентовали «Олимпийский экспресс»

В понедельник в московском электродепо «Аминьевское» состоялась презентация нового тематического поезда «Олимпийский экспресс».

Состав посвящён олимпийским видам спорта. Пассажиры московского метрополитена увидят фотографии российских чемпионов, статистику их побед и интересные факты о разных дисциплинах, в том числе недавно вошедших в программу Олимпийских игр.

На презентации присутствовал министр спорта России и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.