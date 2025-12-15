В Москве презентовали «Олимпийский экспресс»

В Москве презентовали тематический поезд «Олимпийский экспресс»
В понедельник в московском электродепо «Аминьевское» состоялась презентация нового тематического поезда «Олимпийский экспресс».
Состав посвящён олимпийским видам спорта. Пассажиры московского метрополитена увидят фотографии российских чемпионов, статистику их побед и интересные факты о разных дисциплинах, в том числе недавно вошедших в программу Олимпийских игр.
На презентации присутствовал министр спорта России и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.
— Хочу поблагодарить мэрию и лично мэра Сергея Семеновича Собянина. Мы долго сотрудничаем. Непросто найти время и место, возможность для такой акции, большое спасибо. Полгода поезд будет курсировать по Арбатско‑покровской линии, напомнит о победе наших чемпионов, истории олимпийского движения. Всего наши спортсмены и в советское время, и сейчас завоевали более 2000 медалей, это уникальное достижение. Россия, бесспорно, спортивная держава. Как сказал президент Владимир Владимирович Путин: наша страна была и остается одной из ведущих спортивных держав планеты, родина великих атлетов, побед и рекордов. Но главное сделать так, чтобы спорт и активный образ жизни стали нормами олимпийского общества. Этот актуальный тренд на спорт и здоровый образ жизни мы и задаем, — сказал Дегтярев.
