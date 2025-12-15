Министр спорта РФ раскритиковал Запад

Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев выразил разочарование тем фактом, что западные политики лишили российского хоккеиста Александра Овечкина шансов на золотую медаль Олимпийских игр. Об этом он рассказал журналистам, осматривая тематический поезд "Олимпийский экспресс" Московского метрополитена.

"Александр Овечкин, не хватает ему одного титула (золота Олимпийских игр - прим. ТАСС). Вот, что политики делают со спортсменами, - сказал он. - Взяли и перекрыли кислород в командных видах. В Милане он стопроцентно стал бы олимпийским чемпионом".

Овечкину 40 лет, он выступает за "Вашингтон" с 2005 года. В 2018 году "Вашингтон" с россиянином в составе завоевал единственный в клубной истории Кубок Стэнли. В прошлом сезоне Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, опередив канадца Уэйна Гретцки, сейчас на счету российского форварда 911 заброшенных шайб. В составе сборной России Овечкин стал трехкратным чемпионом мира, дважды выигрывал серебряные медали турнира и четыре раза - бронзовые.

В начале июня Международная федерация хоккея утвердила состав групп мужского и женского турниров на Олимпийских играх 2026 года в Италии. В мужском турнире с участием игроков из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) вместо сборной России выступит команда Франции. С февраля 2022 года российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея из-за ситуации на Украине.