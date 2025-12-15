«Два часа смотрели его голы». Собчак рассказала о свидании с Павлом Буре

Журналистка Ксения Собчак поделилась историей, как за ней ухаживал представитель России в Международной федерации хоккея (ИИХФ), член Зала славы и наблюдательного совета ЦСКА Павел Буре.

«Это было очень давно. За мной ухаживал Паша Буре. Всё красиво, романтичный вечер. Горит камин, свечи, обстановка такая, суперромантическая. Там большой экран. Он говорит: «Слушай, я что подумал...» А я, надо понимать, ***** (блин), вообще в душе не *** (знаю), что такое хоккей и как в него играть – примерно знаю, что клюшками надо. Это всё, что я знаю.

Чувак, молодой, симпатичный, весь в мышцах, классно, Паша Буре, да, какой-то там классный спортсмен – это всё, что я о нём знаю. Мы сидим. Он говорит: «Я подумал, знаешь классный план на вечер. Давай посмотрим мои лучшие голы?» ***** (блин). Дальше два часа (смеётся): «А смотри, как я вот классно, это же было в Канаде в таком-то году». Я такая: «Ну, супер, чувак». Паш, извини, ты классный, люблю», – сказала Собчак в видео на канале «Осторожно: Собчак» на YouTube.