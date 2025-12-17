Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев жестко раскритиковал заявление президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадима Гутцайта, передает РИА Новости.

«Стремительное превращение недостраны в Четвертый рейх. Нацизм во всех его проявлениях. Эксперимент продолжается. Все по местам и времени, если изучать историю. Олимпиада в Берлине до войны тоже была. Все уже отработано», — заявил Валуев.

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт объявил о правилах поведения для украинских атлетов на международных турнирах, где выступают россияне. Введен запрет на рукопожатия, совместные фотографии и любое общение за пределами спортивной борьбы.

Некоторые международные федерации стали возвращать российским спортсменам право выступать на международной арене с российскими флагом и гимном. К примеру, это коснулось самбо, дзюдо и бокса, а сборная России по водному поло начнет выступать со своим флагом и гимном с 2026 года.

Валуев рассказал об уничтожении памяти о Второй мировой на Западе

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе.