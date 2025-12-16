В Крыму национализировали имущество Усика

Имущество украинского боксера Александра Усика, который организовывал сборы средств на нужды ВСУ, национализировали в Крыму, сообщил председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
Усик в ноябре утратил звание абсолютного чемпиона мира, он владеет поясами WBC, IBF, IBO и WBA Super. На профессиональном ринге 38‑летний уроженец Симферополя одержал 24 победы в 24 поединках.
— В Крыму продолжается работа по выявлению юридических и физических лиц, враждебно настроенных к России и совершающих по отношению к нашей стране недружественные действия, результат которой — национализация их имущества и имущества аффилированных с ними лиц. Сегодня перечень национализированного имущества пополнился имуществом еще 84 физических и юридических лиц, сотрудничающих с Киевом и при этом зарабатывающих в Крыму деньги, которые идут на поддержку украинских нацистов. Среди них Александр Усик, который является сторонником нацистской идеологии. Он неоднократно осуждал СВО и организовывал сборы средств на нужды ВСУ, — написал Константинов в Telegram‑канале.