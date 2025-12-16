В Крыму национализировали имущество Усика

Имущество украинского боксера Александра Усика, который организовывал сборы средств на нужды ВСУ, национализировали в Крыму, сообщил председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.

© Матч ТВ

Усик в ноябре утратил звание абсолютного чемпиона мира, он владеет поясами WBC, IBF, IBO и WBA Super. На профессиональном ринге 38‑летний уроженец Симферополя одержал 24 победы в 24 поединках.