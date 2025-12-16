Фетисов назвал частичный допуск на ОИ подачкой

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов назвал подачкой частичный допуск россиян на Игры, передает RTVI.

«Все те подачки, которые мы сегодня получаем, — это же на самом деле и подачка, с одной стороны, и раскол. Ну, вот мы с тобой двое тренируемся, допустим, они говорят: ты поедешь, а я — нет. Почему?» — сказал Фетисов.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде. Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии в феврале 2026 года.