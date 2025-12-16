Анна Семак, жена тренера «Зенита» Сергея Семака, поделилась впечатлениями от шествия Крампусов в Мюнхене.

Крампус – персонаж из фольклора альпийского региона, «рождественский черт», спутник и антипод Николая Чудотворца. Обычно его изображают как рогатое и косматое звероподобное чудище демонической внешности. В некоторых регионах Европы, включая Баварию, в первую неделю декабря проходят шествия Крампусов: люди наряжаются в наряды Крампуса и бродят по улицам.