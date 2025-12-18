Собственное шоу, слухи о романах и критика: как живет Илья Авербух

Призер Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Илья Авербух успешно переквалифицировался из фигуриста в продюсера — созданные им театрализованные представления на арене долгие годы впечатляют людей. При этом превращать в спектакль частную жизнь спортсмен не хотел, а потому годами молчал о романе со звездой «Папиных дочек» Лизой Арзамасовой. Starhit вспомнил историю Авербуха в день его 52-летия.

Вера матери

Авербух родился 18 декабря 1973 года в Москве. В его семье не было профессиональных спортсменов, но мама Ильи, вдохновленная победами советских фигуристов на мировых соревнованиях, отвела ребенка на стадион «Авангард». После одного из занятий тренер выстроил воспитанников в ряд и объявил об отчислении всех бесперспективных учеников, включая Авербуха. Несмотря на это, мать продолжила верить в перспективы мальчика, и сама стала тренировать его в хоккейной коробке.

«И вот однажды к нам подошел мужчина — оказалось, он был директором тренировочного катка в Лужниках — и предложил меня туда привезти. Мама загорелась и отвела», — вспомнил спортсмен.

После в Авербуха поверила и тренер Жанна Громова. Однако в 12 лет фигуристу пришлось перейти из одиночного катания в танцы на льду: высокому подростку оказалось трудно выполнять сложные прыжки без технических ошибок. Вскоре его наставницей стала Наталья Линичук, а партнером Марина Анисина. Дуэт дважды побеждал на чемпионатах мира среди юниоров, а окружающие прочили им триумф во взрослом катании.

«Мой партнер тоже, наверное, об этом мечтал. Только рядом с собой видел на всех пьедесталах не меня, а другую. Но тогда я ни о чем не подозревала», — писала позднее Анисина.

Причин о расколах было много: разлад между фигуристами, чувства Авербуха к Ирине Лобачевой или же решение тренеров сделать рокировку. В результате Илья стал выступать с Ириной, а Марина — с французом Гвендалем Пейзера за другую страну.

Авербух и Лобачева регулярно занимали призовые места на международных соревнованиях, а в середине 90-х перебрались в США. Этапы серии Гран-при 2001/2002 годов дуэт пропустил из-за травмы Ирины, однако после они выступили на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити — пара завоевала второе место, уступив Анисиной и Гвендалю.

На чемпионате мира в Вашингтоне Авербуха и Лобачеву вновь ожидало серебро. Ряд экспертов утверждали, что российскую пару попросту засудили. Однако уже в следующем сезоне фигуристы взяли золотую медаль чемпионата Европы.

Собственное шоу

Фигуристы оказались на распутье: они могли остаться в США и строить там карьеру, однако Авербух не хотел отказываться от амбиций. Он понимал, что в Штатах его ждет работа тренером — не на результат, а на деньги.

«И я заскучал, не видя простора для реализации своих амбиций. Я хотел иметь свое дело, выпускать свою продукцию. Что в итоге и получил, создав "Звезды на льду"», — рассказывал фигурист.

Как оказалось, Авербуху не было равных в разработке театрализованных представлений и телепроектов: «Ледниковый период» на Первом канале, мюзикл «Огни большого города», спектакли «Кармен» и «Ромео и Джульетта». Программы фигуриста стали причиной вдохновения тысяч родителей, которые купили детям коньки и повели их на ледовые стадионы.

Единственное, что раздражало Авербуха — обвинения в сводничестве. По мнению критиков, в последних сезонах «Ледникового периода» происходила романтизация номеров, а пары вроде Дани Милохина и Евгении Медведевой создавались ради повышения интереса к передаче.

«Меньше всего хотел бы, чтобы "Ледниковый период" ассоциировался с "Давай поженимся!" Это про другое история. Но ведь у фигуристов возникают реакции, я не могу этому противостоять. При этом никогда никого не направлял на это», — оправдывался постановщик.

Непростые отношения

Илья знал Лобачеву с детства и сперва его раздражало, что тренеры постоянно приводили Ирину в пример остальным. Борьба ослабла, когда фигуристы стали взрослее, а после стали в пару. В 1995 году спортсмены поженились, при этом продолжив строить совместную карьеру на льду. Семейную жизнь они вели без родительской поддержки: снимали квартиру, а Авербух подрабатывал ночным извозом. Постепенно быт пришел в норму, отношения вышли на новый уровень, а в 2004 году у пары родился сын Мартин. Романтичной историей фигуристов восхищались окружающие, а брак идеализировали.

До появления в жизни Авербуха «Ледникового периода» пару действительно можно было назвать крепкой. Однако, по словам Лобачевой, после шоу за ее супругом стали охотиться молодые девушки. Точкой невозврата стала ситуация с «любовницей», попытавшейся познакомиться с маленьким Мартином в раздевалке, где тот ждал папу.

«К ребенку подошла девушка, не стану называть ее имя, и представила своего сына, сказав: "Это твой братик". Потом Мартин спросил у меня, кто это», — откровенничала Лобачева.

Предположительно, речь шла об Алисе Гребенщиковой — о романе с ней тогда шептались, хотя реальных доказательств не было. Авербух позднее заявлял, что отец ее сына — Сергей Дандурян.

«А слухи просто какая-то запущенная гадость, которая носит разрушительный характер, она бьет по людям. Почему сын Алисы должен это слышать? Не буду проводить расследование, но точно говорю, что это ложь», — заявлял спортсмен.

Ирина же утверждала, что после этого инцидента подала на развод. Авербух же говорил, что причиной разрыва была не измена, а угасание чувств после ухода из спорта. Расставание прошло без споров и взаимных претензий. Илья забрал машину, а квартиру оставил экс-супруге и сыну.

Слухи и реальность

На истории с Алисой Гребенщиковой слухи о романах Авербуха не закончились. В 2009-м таблоиды писали о тайных отношениях фигуриста со звездой «Принцессы цирка» Валерией Ланской. Их замечали вместе на культурных мероприятиях и видели флиртующими в самолете. Однако после финала сезона «Ледникового периода» с участием Ланской совместные выходы в свет прекратились.

В дальнейшем в любовницы Авербуха записывали директора компании «Ледовая симфония» Екатерину Цанаву, уроженку Челябинска Дарью Гартунг и актрису Марину Орлову. Фигурист же не спешил раскрывать карты и делиться подробностями личной жизни. Из-за этого еще более неожиданным оказалось признание Ильи в романе с актрисой Лизой Арзамасовой.

Знаменитости познакомились еще в 2010 году в ходе программы «Лед и пламень», а через два года актриса получила роль в проекте «Винкс на льду: Возвращение в волшебный мир». Позднее актриса и продюсер неоднократно появлялись вместе на публике, но никто не знал, что пару связывает не только работа. Как после оказалось, влюбленные уже несколько лет жили вместе в доме на берегу Истринского водохранилища.

Актрисе удалось поладить с сыном Авербуха, который переехал к нему, однако Лобачева скептически относилась к роману экс-супруга. Она открыто говорила, что Арзамасову привлекает финансовая обеспеченность.

«Я никогда не смотрела ее сериалы и фильмы. Не думаю, что у нее сейчас много работы. Но она девочка себе на уме. Порой ведет себя очень наигранно… Плюс ее направляет мать — Лиза с ней очень близка. Пускай они женятся, я не против. Главное, чтобы мой бывший муж не подпускал ее к своей недвижимости и все оставил нашему сыну», — говорила она.

Вскоре на безымянном пальце Лизы заметили кольцо, а 20 декабря 2020-го влюбленные расписались в столичном загсе. Илья тогда признавался, что с первого дня отношений у них начался «большой медовый месяц», который они надеются сохранить на всю жизнь.

На этом секреты в жизни Авербуха закончились. В апреле 2021 года супруги заявили, что ждут ребенка. Раскрыла беременная Лиза и подробности романа, которые давно интересовали поклонников.

В августе 2021-го актриса подарила супругу сына Леву, однако уже через пару месяцев влюбленные заговорили, что не остановятся на одном ребенке. Уже 8 августа 2024 года Арзамасова родила дочку Лию. Радость влюбленных не затмила даже неприятная ситуация после интервью Ксении Собчак: фигурист неосторожно бросил фразу, что в свои 15 лет Арзамасова была уже не ребенком, а женщиной, у которой «все было». Илья поспешил отметить, что речь шла именно про духовное содержание.