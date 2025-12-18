Джорджина Родригес рассказала об отношениях с Роналду

Джорджина Родригес рассказала об отношениях с нападающим «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

В августе девушка объявила о помолвке с 40-летним футболистом, выложив фото кольца: «Да. В этой и во всех моих жизнях». Сообщалось, что свадьба Роналду и Джорджины состоится на Мадейре летом после ЧМ-2026, церемония пройдет в соборе родного города Криштиану, банкет – в роскошном отеле.

Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года. У пары двое общих детей.

– У вас была свобода анонимности до встречи с будущим мужем… Теперь даже то, как вы с ним познакомились, стало достоянием общественности. Но что вы чувствовали?

– Связь, которая выходила далеко за рамки физической. Не могу сказать, что предвидела свою судьбу или знала, что через десять лет у нас будет пятеро детей, но я тогда испытала необъяснимое чувство.

Как будто наши души говорили друг с другом еще до того, как наши взгляды встретились. Что-то внутри меня узнало что-то в нем, и с того самого момента я поняла, что эта близость совершенно другая и уникальная.

– Как вы сохраняете и поддерживаете любовь?

– Для меня это то, что создается день за днем. У нас пятеро детей, мы вместе подарили жизнь этому миру, и это сблизило нас так, что трудно объяснить.

Наша любовь продолжает расти, она меняется, адаптируется и становится все сильнее на каждом этапе. То, что мы чувствуем сейчас, – истинно и незыблемо. Это выбор, забота и уважение, – сказала Джорджина.