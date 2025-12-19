Анонсированные Трампом «Игры патриотов» сравнили с известной антиутопией

Президент США Дональд Трамп анонсировал «Игры патриотов», в которых будут соревноваться молодые спортсмены со всей страны, и нарвался на сравнение с «Голодными играми». Об этом сообщает CNN.

© Lenta.ru

Трамп заявил, что соревнования пройдут в Вашингтоне осенью 2026 года и будут приурочены к празднованию 250-летия Соединенных Штатов.

«Мы проведем первые в истории "Игры патриотов" — беспрецедентные четырехдневные соревнования, в которых примут участие лучшие представители студенческого спорта — по одному юноше и одной девушке от каждого штата и территории», — сказал президент США.

CNN отмечает, что идею Трампа раскритиковали представители Демократической партии. Они сравнили «Игры патриотов» с происходящим в кинофраншизе «Голодные игры», где дети были вынуждены участвовать в соревнованиях на выживание, которые транслировались по телевидению.

По инициативе Трампа пройдет еще одно спортивное мероприятие, приуроченное к празднованию 250-летия страны, — турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который состоится в Вашингтоне 14 июня, в День флага США. Ожидается, что октагон установят прямо на лужайке у Белого дома. Окончательный состав бойцов еще не известен. Неоднократно появлялась информация, что в турнире должны принять участие звезды UFC, среди которых ирландец Конор Макгрегор и россиянин Ислам Махачев.

В мае 2026 года в США должна пройти «Олимпиада на стероидах». Турнир решил провести американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль. Участникам соревнований будет разрешено использовать любые вещества для улучшения результатов. Идея «Олимпиады на стероидах» подверглась критике со стороны международных спортивных организаций, которые призвали власти США отменить мероприятие.