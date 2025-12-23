Ничья в основное время матча КХЛ принесла россиянину 2,6 миллиона рублей

Клиент букмекерской компании (БК) поставил 486 тысяч рублей на ничью в основное время в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между магнитогорским «Металлургом» и нижнекамским «Нефтехимиком». Об этом сообщает «РБ Спорт».

Коэффициент на это событие составлял 5,39. В итоге команды не смогли выявить победителя в основное время и в овертайме, а в серии буллитов был сильнее «Металлург».

Ставка россиянина сыграла. Он выиграл более 2,6 миллиона рублей. Из них более 2,1 миллиона составила чистая прибыль.

Ранее россиянин поставил 400 тысяч рублей на пять матчей европейских чемпионатов, которые состоялись 21 декабря. Все матчи закончились так, как прогнозировал игрок. Его выигрыш превысил четыре миллиона рублей.