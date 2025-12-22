В Госдуме отметили главные события года в российском спорте

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова назвала главные события года в российском спорте. Об этом сообщает РИА Новости.

Бывшая конькобежка выделила рекорд Александра Овечкина по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Если мы говорим про мировой масштаб, это крутое событие! Рекорд держался десятилетиями и был побит нашим спортсменом», — заявила Журова.

Она также обратила внимание на победы гимнастки Ангелины Мельниковой на чемпионате мира.

«С тем психологическим давлением, которое на нее было оказано, она взяла и вырвала звание чемпионки мира», — отметила Журова.

6 апреля этого года Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах НХЛ. Это позволило ему побить рекорд канадца Уэйна Гретцки по этому показателю (894).

На чемпионате мира 2025 года по спортивной гимнастике в Индонезии Мельникова завоевала два золота и одно серебро. Она победила в многоборье и опорном прыжке.