Письмо Стрельцова из тюрьмы выставили на продажу

Письмо бывшего футболиста «Торпедо» и сборной СССР Эдуарда Стрельцова из тюрьмы выставили на продажу. Об этом сообщает «Mash на спорте».

Стоимость письма составляет 2 миллиона рублей. Кто является продавцом — не уточняется.

«Здоровье у меня хорошее. Тренируюсь, играем в одни ворота и бьем по воротам. У нас уже стоят морозы», — сообщил Стрельцов в письме.

Кроме того, футболист сделал несколько грубых орфографических ошибок.

Стрельцов был осужден по обвинению в изнасиловании в 1958 году, в тюрьме он провел пять лет, а позднее возобновил карьеру. В активе форварда золото Олимпиады-1956 в составе сборной СССР, вместе с «Торпедо» он стал чемпионом и обладателем Кубка страны.